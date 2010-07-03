Президент США объявил об отставке главы МВБ

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Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен ушла в отставку, сообщил в своем Twitter Дональд Трамп.

Американский лидер поблагодарил Нильсен за работу и объявил, что обязанности министра будет исполнять Кевин Макалинан.

"Рад объявить, что Кевин Макалинан, нынешний глава таможенно-пограничной службы, будет и.о. министра МВБ. Уверен, что Кевин будет работать отлично!" – написал Трамп.

По версии некоторых СМИ, Трамп был недоволен усилиями Нильсен по сокращению нелегальной миграции.

Раннее сообщалось, что новым президентом Всемирного банка стал замминистра финансов США Давид Мэлпас. В феврале его кандидатуру на данный пост выдвинул Дональд Трамп.