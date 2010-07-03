Всемирный банк возглавил замминистра финансов США Мэлпас

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Новым президентом Всемирного банка стал замминистра финансов США Давид Мэлпас. По данным ТАСС, он должен приступить к своим новым обязанностям 9 апреля.

Отмечается, что в течение пяти лет Мэлпас будет возглавлять все организации Всемирного банка, включая Международный банк реконструкции и развития. Как пояснили в организации, замминистра финансов США был единственным кандидатом на пост главы ВБ.

6 февраля президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Всемирного банка кандидатуру Мэлпаса. Последний известен своими консервативными взглядами.

1 февраля должность президента ВБ покинул Джим Ен Ким. Он возглавил организацию в 2012-м и был переизбран ее главой в 2016 году.