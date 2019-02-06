Трамп выдвинул замминистра финансов США на пост главы Всемирного банка

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру замглавы Минфина США по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост руководителя Всемирного банка, передает ТАСС.
С заявлением политик выступил в Белом доме перед членами кабинета и журналистами.
Незадолго до этого министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, то на рассмотрение кандидатуры будущего президента ВБ ушло много времени. В подборе кандидата участвовала советник Трампа и его дочь Иванка.
В итоге заинтересованные лица пришли к выводу, что Мэлпас сможет выполнять роль главы ВБ и способствовать повышению уровня жизни в тех государствах, где значительная часть людей живет за чертой бедности.
Сам Мэлпас заявил, что намерен выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Китаем.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк планирует выбрать нового главу к середине апреля. С 7 февраля до 14 марта должны быть представлены кандидатуры на этот пост.
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