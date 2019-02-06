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06 февраля, 22:12

Трамп выдвинул замминистра финансов США на пост главы Всемирного банка

политика за рубежом

06 февраля, 22:12

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Фото: depositphotos/actionsports

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру замглавы Минфина США по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост руководителя Всемирного банка, передает ТАСС.

С заявлением политик выступил в Белом доме перед членами кабинета и журналистами.

Незадолго до этого министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, то на рассмотрение кандидатуры будущего президента ВБ ушло много времени. В подборе кандидата участвовала советник Трампа и его дочь Иванка.

В итоге заинтересованные лица пришли к выводу, что Мэлпас сможет выполнять роль главы ВБ и способствовать повышению уровня жизни в тех государствах, где значительная часть людей живет за чертой бедности.

Сам Мэлпас заявил, что намерен выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Китаем.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк планирует выбрать нового главу к середине апреля. С 7 февраля до 14 марта должны быть представлены кандидатуры на этот пост.

политика за рубежом

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