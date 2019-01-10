Всемирный банк планирует выбрать нового главу к середине апреля

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Всемирный банк планируют выбрать нового главу к середине апреля – до традиционной встречи, которая будет проходить 12-14 апреля в США, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление банка.

С 7 февраля до 14 марта должны быть представлены кандидатуры на этот пост.

"Новый президент, как ожидается, будет выбран до весенней встречи 2019 года", – говорится в заявлении. Действующий глава Всемирного банка Джим Ен Ким покинет этот пост 1 февраля.

Всемирный банк рассчитывает выбрать нового главу организации вместо покидающего этот пост 1 февраля Джима Ен Кима до традиционной весенней встречи, которая в этом году пройдет 12-14 апреля в Вашингтоне.

23 марта 2012 года Барак Обама объявил о выдвижении Джима Ен Кима на пост президента организации. 16 апреля 2012 года совет директоров избрал Джима Ен Кима на пост главы Всемирного банка. Он вступил в должность 1 июля 2012 года.