Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:32

Всемирный банк планирует выбрать нового главу к середине апреля

за рубежом

19:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Omar Marques

Всемирный банк планируют выбрать нового главу к середине апреля – до традиционной встречи, которая будет проходить 12-14 апреля в США, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление банка.

С 7 февраля до 14 марта должны быть представлены кандидатуры на этот пост.

"Новый президент, как ожидается, будет выбран до весенней встречи 2019 года", – говорится в заявлении. Действующий глава Всемирного банка Джим Ен Ким покинет этот пост 1 февраля.

Всемирный банк рассчитывает выбрать нового главу организации вместо покидающего этот пост 1 февраля Джима Ен Кима до традиционной весенней встречи, которая в этом году пройдет 12-14 апреля в Вашингтоне.

23 марта 2012 года Барак Обама объявил о выдвижении Джима Ен Кима на пост президента организации. 16 апреля 2012 года совет директоров избрал Джима Ен Кима на пост главы Всемирного банка. Он вступил в должность 1 июля 2012 года.

за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика