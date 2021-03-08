Володин отреагировал на блокировку публикаций российских СМИ в Facebook

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Блокировка публикаций российских СМИ администрацией Facebook нарушает право россиян на получение информации в соответствии с законами РФ и поэтому является неприемлемой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает RT.

"Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации", – сказал Володин.

Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что Facebook принимает такое решение не в первый раз, а также ранее подобным образом поступали Instagram и Twitter.

"Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ", – заявил Володин.

По его словам, данная тема получит приоритет для обсуждения на ближайших международных встречах, в ходе которых Россия обменяется с из другими странами предложениями по решению проблемы.

Ранее Роскомнадзор направил в Facebook письмо с требованием восстановить доступ к публикациям ряда российских СМИ, посвященным задержанию в Воронеже сторонников украинских националистов. Администрация соцсети заблокировала информацию, размещенную в аккаунтах "Взгляд", РБК, ТАСС и "Москва 24".