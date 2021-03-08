Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:07

Володин отреагировал на блокировку публикаций российских СМИ в Facebook

политика технологии

Фото: depositphotos/Mactrunk

Блокировка публикаций российских СМИ администрацией Facebook нарушает право россиян на получение информации в соответствии с законами РФ и поэтому является неприемлемой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает RT.

"Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации", – сказал Володин.

Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что Facebook принимает такое решение не в первый раз, а также ранее подобным образом поступали Instagram и Twitter.

"Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ", – заявил Володин.

По его словам, данная тема получит приоритет для обсуждения на ближайших международных встречах, в ходе которых Россия обменяется с из другими странами предложениями по решению проблемы.

Ранее Роскомнадзор направил в Facebook письмо с требованием восстановить доступ к публикациям ряда российских СМИ, посвященным задержанию в Воронеже сторонников украинских националистов. Администрация соцсети заблокировала информацию, размещенную в аккаунтах "Взгляд", РБК, ТАСС и "Москва 24".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать