Турция назвала дату развертывания С-400 в стране

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Турция приступит к развертыванию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в октябре 2019 года. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu в Twitter.

Он отметил, что решение о районе дислокации ЗРК будет принято командованием ВВС Турции.

Акар добавил, что Турция закупает ЗРК С-400, руководствуясь "насущным требованием нацбезопасности", а не вопросами предпочтения.

Москва и Анкара заключили контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов.

Сделка вызвала недовольство у властей США. Они выступали против этого соглашения и угрожали турецкой стороне прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.

Кроме того, Вашингтон пытался убедить Анкару отказаться от С-400 в пользу зенитно-ракетных комплексов Patriot.