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02:59

Политика

Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощные взрывы прозвучали в Одессе на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Кроме того, очевидцы сообщают о звуках взрывов в украинском Николаеве.

Сирены воздушной тревоги звучат в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Утром 7 февраля сообщалось о взрывах в Харькове и Николаеве. На тот момент на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Харьковский мэр Игорь Терехов подтвердил факт взрывов.

Кроме того, в одном из зданий Голосеевского района Киева после взрывов в украинской столице вспыхнул пожар.

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