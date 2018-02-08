ЦИК опубликовал данные о доходах Собчак за шесть лет

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост президента РФ от партии "Гражданская инициатива", за шесть лет заработала около 404 миллионов рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных на сайте ЦИК России.

В качестве источников дохода телеведущая указала зарплату на радиостанции "Серебряный дождь", телеканале "Дождь", в издательском доме "Глобал Медиа Групп", доходы от вкладов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности, продажи имущества, гонорары и призовые выплаты.

Кроме того, она задекларировала 28 счетов и вкладов в банках, на которых в общей сложности хранится более 417 миллионов рублей. В собственности у телеведущей находится участок и дом в Подмосковье, три квартиры – две в Москве и одна в Санкт-Петербурге, а также восемь помещений в Санкт-Петербурге. Также Собчак владеет легковым автомобилем Bentley Continental и ценными бумагами на сумму около 1,5 миллиона рублей.

Накануне данные о своих доходах с 2011 по 2016 годы предоставил Владимир Путин. За указанный период действующий президент России получил 38,5 миллиона рублей. В декларации, опубликованной на сайте Центризбиркома, источниками дохода указаны зарплата, военная пенсия и проценты от вкладов в банках.

Ранее сообщалось, что ЦИК РФ зарегистрировал кандидатов на должность президента России. Всего в бюллетене будет представлено восемь претендентов.

В выборах участвуют Сергей Бабурин от партии "Российский общенародный союз", Владимир Жириновский от ЛДПР, Павел Грудинин от КПРФ, самовыдвиженец Владимир Путин, Григорий Явлинский от "Яблока", Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива", Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России" и Борис Титов от "Партии Роста".

Кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря, а голосование назначено на 18 марта 2018 года.

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