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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что экспорт "майдана" с Украины в Германию произойдет в случае продолжения поддержки Берлином Киева. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

Политик напомнил, что сейчас в ФРГ происходят забастовки, фермеры заблокировали большую часть государства.

"Субсидии прекращены, а астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти. И Германия является основным спонсором. Если так пойдет и дальше, бандеровцы будут экспортировать свое проверенное оружие – "майдан" – в Берлин", – написал Медведев.

Вместе с тем политик добавил, что в случае продолжения подобной поддержки есть сомнения, что канцлер Германии Олаф Шольц "продержится". Замглавы Совбеза отметил, что российская сторона следит за развитием событий "со злостным интересом".

Ранее в исследовании института INSA представили статистику, согласно которой почти две трети опрошенных жителей Германии хотят сменить канцлера. Аналитики заявили, что большинство респондентов были бы рады видеть на этом посту действующего министра обороны Бориса Писториуса. Такое мнение высказали 64,3% от 1 004 опрошенных.

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