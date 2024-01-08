Макрон принял отставку премьера Франции Элизабет Борн

Фото: ТАСС/ABACA/Lafargue Raphael

Французский премьер-министр Элизабет Борн ушла в отставку, ее принял президент республики Эмманюэль Макрон.

На своей странице в социальной сети X он поблагодарил ее за "преданность делу и решимость".

Борн была главой кабмина Франции с мая 2022 года. В Елисейском дворце отметили, женщина вместе с другими членами кабинета министров продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Борн в своем обращении высказалась за продолжение намеченных реформ.

Между тем телеканал BFMTV назвал наиболее вероятным преемником Борн 34-летнего министра образования Габриэля Атталя.

В прошлом году женщина попала в скандал за курение вейпа в ходе обсуждения законопроекта. Так, во время своей речи депутат Национального собрания Франции Каролин Фиа напомнила Борн, что министр здравоохранения Орельен Руссо сообщил о новых мерах по борьбе с курением во Франции.