Эксперт прокомментировал ситуацию с возможным выходом России из ВТО

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Ситуацию с возможным выходом России из Всемирной торговой организации (ВТО) прокомментировал вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, председатель Комиссии международного права Российской ассоциации содействия ООН, профессор РУДН Аслан Абашидзе.

"Это парадокс, но я считаю, что большая надежда, которая строилась со вступлением России в ВТО, не оправдалась, и наше членство ничего, кроме вреда, не дает. Перед нами настоящая торговая война. Честной конкуренции нет", – цитирует Абашидзе RT.

Эксперт привел пример с ограничениями на строительство газовой ветки "Северный поток-2", "Если в ЕС все такие честные, то почему они так выборочно подходят к этим вопросам? Они не должны выдергивать отдельный элемент, "защищая" интересы ВТО", – заявил он.

По словам Абашидзе, Россия должна выстраивать торговые взаимоотношения с другими государствами на основе двусторонних соглашений.

Ранее ВТО передала в арбитраж требование Еврокомиссии о взыскании с России порядка 1,4 миллиарда ежегодно из-за ограничений на импорт свинины. Именно на такую сумму Россия закупила в ЕС свинину в 2013 году – до введения эмбарго в начале 2014-го.

В ответ на это в Совфеде заявили о возможности выхода России из ВТО при удовлетворении иска ЕС. В Минэкономразвития, в свою очередь, отметили, что Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО.