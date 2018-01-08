В Совфеде заявили о возможном выходе России из ВТО

8 января, 10:37
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил о возможном выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО).
"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью", − сказал Калашников, передает РИА Новости.
Он отметил, что введение ограничительных мер Европейским Союзом против России портиворечит принципам международной организации. Кроме того, по его словам, Евросоюз первым стал нарушать правила ВТО, используя санкции против РФ.
Ранее ЕС заявил о намерении взыскать с России 1,39 миллиарда евро за 700 тысяч тонн свинины, поставленных в Россию в 2013 году. РФ с этими претензиями не согласна. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал иск "беспределом".
По правилам ВТО на рассмотрение в арбитражном суде жалобы Евросоюза по делу об импорте свинины отведено 60 дней.
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