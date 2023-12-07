Эстония денонсирует договор с Россией о правовой помощи

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Правительство Эстонии решило денонсировать договор с РФ об оказании правовой помощи. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики, передает портал Delfi.eе.

"Мы должны продолжить усилия по изоляции русских на международной арене и сохранять отношения с РФ только на минимально необходимом уровне до тех пор, пока продолжается полномасштабная агрессия России", – заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Теперь министерству иностранных дел поручено разработать, а после передать в парламент данный законопроект. В ведомстве уточнили, что после расторжения договора правовое сотрудничество с Россией будет осуществляться на тех же условиях, которые предусматриваются во взаимодействии с другими "третьими" странами.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал жителей республики не посещать Россию из-за возможного закрытия границ. По его словам, в Эстонии оценивают ситуацию на границе Финляндии с Россией и не исключают возможности закрытия российской границы.

До этого эстонцы начали устанавливать на границе с РФ "зубы дракона" – бетонные блоки в форме пирамид, которые используют для остановки военной техники – в рамках подготовки к возможному закрытию границ. Первые укрепления появились 16 ноября на пограничном мосту между Нарвой и Ивангородом.



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