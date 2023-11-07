Более 8,7 тыс украинских БПЛА были уничтожены с начала СВО – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Более 8 700 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены силами российской армии с начала специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Минобороны России.

Отмечается, что за прошедший день, 6 ноября, российские подразделения уничтожили 33 украинских БПЛА в районах города Сватово ЛНР, Пантелеймоновки и населенного пункта Пески ДНР, Мирного и Червоногорки Запорожской области, а также Новой Збурьевки Херсонской области.

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах", – указали в военном ведомстве.

Всего с начала СВО российская армия уничтожила 527 самолетов и 254 вертолета, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 244 танка и других боевых бронированных машин, 1 182 машины РСЗО, 7 001 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 15 064 единицы военной автомобильной техники, заключили в ведомстве.

Ранее Украина пыталась атаковать Крым 17 БПЛА. В итоге 9 беспилотников ВСУ были уничтожены, а 8 БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Крыма.

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