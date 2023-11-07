Минэнерго США обеспокоено зависимостью от российского ядерного топлива

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Зависимость США от российского ядерного топлива вызывает обеспокоенность и представляет критическую угрозу нацбезопасности страны, сказала глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф. Об этом пишет Financial Times.

"Очень важно избавиться от нашей зависимости, особенно от России <...> это действительно важно для национальной безопасности, климата и нашей энергетической независимости", – заявила Хафф.

По ее словам, сейчас около 20% топлива, которые используют на ядерных реакторах США, поступает от российских поставщиков. При этом РФ контролирует около 50% мирового рынка обогащения в сфере атомной энергетики.

Хафф сказала, что Россия на протяжении многих лет успешно работала над "подрывом американской цепочки ядерных поставок, выбрасывая дешевую продукцию из обогащенного урана на мировые рынки".



Она уточнила, что администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса 2,16 миллиарда долларов для поддержания стимуляции местных компаний в целях увеличения мощностей по обогащению урана.

При этом она добавила, что успех этих инвестиций будет зависеть от введения долгосрочных ограничений на российскую ядерную продукцию и услуги.

Ранее стало известно, что Вашингтон в первом полугодии 2023 года приобрел у Москвы 416 тонн урана. Этот показатель в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Закупка достигла максимального уровня с 2005 года.

Россия поставляет в США лишь топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей "радиоактивных" закупок Вашингтона. Вместе с этим в анализе учитывались данные по импорту природного и обедненного урана.

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