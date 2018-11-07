В Кремле рассказали, как пройдет встреча Путина и Трампа в Париже

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Париже 11 ноября кратко пообщаются на ланче в Елисейском дворце. Более обстоятельные переговоры состоятся в Буэнос-Айресе на саммите G20, который пройдет 30 ноября и 1 декабря.

Представитель Кремля косвенно подтвердил информацию, что полноформатные переговоры Путина и Трампа не состоятся по просьбе французской стороны. Ранее о том, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил Путина и Трампа не проводить в Париже полноценную встречу, сообщала газета "Коммерсантъ". По сообщению издания, французский лидер опасался, что из-за переговоров двух президентов празднование 100-летия окончания Первой мировой войны окажется в тени.

"Понятно, что сообщение о проведении встречи Путина и Трампа в Париже вызвало огромный интерес в международных политических кругах и СМИ. С учетом этого французские коллеги, после того, как была анонсирована эта встреча, стали высказывать опасения, что сама встреча и даже процесс ее подготовки может отвлечь внимание от главной темы парижских мероприятий, то есть 100-летия окончания Первой мировой войны и планируемого Международного форума мира", – приводит слова Ушаков РИА Новости.

Изначально Путин и Трамп планировали провести в Париже полноформатные переговоры, но за неделю до встречи американский президент усомнился в том, что Париж подходит для встречи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча пройдет "на ногах".