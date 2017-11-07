Кандидатуру Зюганова выдвинули от КПРФ на выборы-2018

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Кандидатуру Геннадия Зюганова выдвинули от коммунистической партии на выборы-2018, но окончательное решение примет съезд КПРФ, который намечен на декабрь.

"У нас готова программа "Десять шагов к достойной жизни". И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже. Но будем участвовать сильной командой. Я – лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации", – сказал Зюганов в эфире Первого канала.

Президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре.

Зюганов родился 26 июня 1944 года в селе Мымрино Хотынецкого района Орловской области. Он председатель Совета Союза компартий – КПСС (c 2001), председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (с 1995), председатель президиума Центрального исполнительного комитета КПРФ (1993—1995). Депутат Государственной Думы Федерального Собрания I—VII созывов (с 1993). Член ПАСЕ (с 1996).

Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место. Является доктором философских наук.

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