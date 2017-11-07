Рада отказалась уволить главу МВД Украины Авакова

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Верховная рада Украины отказалась уволить главу МВД страны Арсена Авакова. Проект постановления об отставке министра получил поддержку лишь 31 депутата, тогда как для его принятия необходимо минимум 226 голосов.

Как передает РИА Новости, Рада Украины по закону может смещать и назначать министров, и в украинском парламенте зарегистрировано уже несколько проектов постановлений об отставке главы МВД, но прежде депутаты их не рассматривали. Аваков в свою очередь объявил, что уйдет в отставку, если на то будут достаточные основания.

Ранее сообщалось, что депутаты Рады выступили с предложением уволить Авакова из-за того, что в период его руководства МВД Украины ведомство оказалось не в состоянии обеспечить безопасность граждан страны и эффективно бороться с криминалом.

Как было отмечено в проекте постановления об отставке министра, за время работы Авакова уровень преступности на Украине вырос на 30 процентов, а уровень раскрытия преступлений, наоборот, упал на 10 процентов.

Помимо этого, инициаторы постановления напомнили о причастности министра к коррупционному скандалу – делу о растрате свыше 500 тысяч долларов, по которому на прошлой неделе задержали сына Авакова.

31 октября сын главы МВД Украины был задержан по делу о коррупции. Александра Авакова подозревают в растрате бюджетных средств при закупке рюкзаков для нужд МВД. 1 ноября киевский суд отпустил его под личное обязательство, при условии, что сын министра будет носить электронный браслет.

В то же время в МВД данное дело назвали политическим и призванным дискредитировать Авакова и его семью. Сам глава ведомства заверил, что его сын сумеет доказать невиновность в суде.