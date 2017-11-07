Рада отказалась уволить главу МВД Украины Авакова

07 ноября 2017, 14:18
Фото: ТАСС/Zuma/Nazar Furyk
Верховная рада Украины отказалась уволить главу МВД страны Арсена Авакова. Проект постановления об отставке министра получил поддержку лишь 31 депутата, тогда как для его принятия необходимо минимум 226 голосов.
Как передает РИА Новости, Рада Украины по закону может смещать и назначать министров, и в украинском парламенте зарегистрировано уже несколько проектов постановлений об отставке главы МВД, но прежде депутаты их не рассматривали. Аваков в свою очередь объявил, что уйдет в отставку, если на то будут достаточные основания.
Ранее сообщалось, что депутаты Рады выступили с предложением уволить Авакова из-за того, что в период его руководства МВД Украины ведомство оказалось не в состоянии обеспечить безопасность граждан страны и эффективно бороться с криминалом.
Как было отмечено в проекте постановления об отставке министра, за время работы Авакова уровень преступности на Украине вырос на 30 процентов, а уровень раскрытия преступлений, наоборот, упал на 10 процентов.
Помимо этого, инициаторы постановления напомнили о причастности министра к коррупционному скандалу – делу о растрате свыше 500 тысяч долларов, по которому на прошлой неделе задержали сына Авакова.
31 октября сын главы МВД Украины был задержан по делу о коррупции. Александра Авакова подозревают в растрате бюджетных средств при закупке рюкзаков для нужд МВД. 1 ноября киевский суд отпустил его под личное обязательство, при условии, что сын министра будет носить электронный браслет.
В то же время в МВД данное дело назвали политическим и призванным дискредитировать Авакова и его семью. Сам глава ведомства заверил, что его сын сумеет доказать невиновность в суде.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: