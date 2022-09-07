Захарова заявила о лишении ЕС возможности для получения качественного топлива

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Страны Евросоюза самостоятельно лишили себя возможности получать качественное и недорогое топливо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они только что сами обрезали себе все возможности для получения нормального, дешевого и качественного топлива перед зимой", – приводит RT ее слова.

Захарова подчеркнула, что европейцы все же вышли на улицы городов в знак протеста против текущей ситуации с топливом.

Ранее в Кремле заявили, что антироссийские санкции мешают ремонту турбин для газопровода "Северный поток". Власти назвали компанию "Газпром" надежным поставщиком, который является гарантом энергобезопасности Европы.

Также "Газпром" сообщил о том, что эксплуатация газоперекачивающего агрегата на КС "Портовая" в составе "Северного потока" до устранения утечки масла создает риски пожара. Компания заявила, что температура агрегата в отдельных местах может достигать 300 градусов.

