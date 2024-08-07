МО РФ: вертолеты Ка-52 ударили по войскам ВСУ на границе с Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские вертолеты Ка-52 ударили по живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Курской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по разведанным ранее целям.

"По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены", – уточнили там.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

Потери украинцев на этом направлении составили 315 человек и 54 единицы техники, включая 7 танков. Число пострадавших в результате атак мирных жителей достигло 31, включая шестерых детей.

