Путин подписал закон о госрегулировании цен на жизненно важные препараты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании цен на жизненно важные медицинские препараты. Документ опубликован на портале правовой информации.

Законом предусматривается обязательная перерегистрация предельных отпускных цен на лекарства, которые включены в список жизненно важных, в сторону снижения, в том числе в иностранной валюте, на препараты в стране производителя и в странах, в которых они зарегистрированы или в которые поставляются.

Также закон предусматривает обязательную перерегистрацию в 2019-2020 годах предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно важных, зарегистрированных ранее. Дополнительно уточняется, что зарегистрированная предельная отпускная цена на лекарственный препарат может быть перерегистрирована в сторону повышения не чаще, чем один раз в год.

В закон добавлены положения, наделяющие правительство РФ полномочиями по установлению порядка вступления в силу зарегистрированной и перерегистрированной предельной отпускной цены. Также кабмин будет способен устанавливать срок, по истечении которого реализация препарата с учетом ранее зарегистрированной цены не допускается.

Госдума 23 мая приняла в третьем чтении правительственный закон о госрегулировании цен на жизненно важные медицинские препараты. Закон предусматривает снижение отпускных цен производителей на такие лекарства.