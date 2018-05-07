ЕС обсудит новые санкции против России из-за проведения выборов президента РФ в Крыму

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Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза рассмотрят 8 мая дополнительные санкции в отношении России из-за проведения голосования во время выборов президента РФ в Крыму.

Информация о предстоящем обсуждении опубликована в повестке дня предстоящей встречи послов на сайте ЕС.

Евросоюз не признает Крым российской территорией, несмотря на результате прошедшего на полуострове референдума, когда большинство жителей региона проголосовали за переход в состав России. Голосование состоялось в 2014 году.

Выборы президента РФ прошли в столице в марте 2018 года. Голосование проводилось на всей территории страны, включая Крым и Севастополь.