В Каракасе митингуют сторонники и противники Мадуро

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В столице Венесуэлы и ряде ее штатов проходят многочисленные акции проправительственных сил и оппозиции, передает РИА Новости.

Выступая на митинге, действующий президент Николас Мадуро заявил, что "операция по защите свободы и мира завершилась успешно".

По его словам более пяти миллионов человек мобилизованы по всей стране. Люди вышли на улицу, чтобы сказать, что "улицы принадлежат народу, а не олигархии".

Ранее сообщалось, что США в пятницу внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, один танкер, задействованный в перевозках нефти на Кубу, и 34 судна компании PDVSA.

В ответ на это Каракас пообещал отреагировать на новые ограничения в отношении нефтяного сектора республики юридическим путем.

Как заявил МИД Боливарианской Республики, санкции Вашингтона "нарушают международное право" и "основополагающие экономические права".

Острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов, наблюдается в Венесуэле последние несколько лет.

В конце января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Гуаидо поддержали США, многие страны Южной Америки и Европы. Россия выступила в поддержку действующего президента.