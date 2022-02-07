Посол США в Токио заявил о поддержке Японии в вопросе принадлежности Курил

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Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что США продолжают поддерживать Японию в вопросе принадлежности южных Курильских островов и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов.

"Наши волнения относительно действий России не новы. К сожалению, тот факт, что Россия пренебрегает суверенитетом других стран, тоже не нов", – заявил дипломат на странице в Twitter, напомнив, что Япония отмечает День северных территорий (так в стране называют Курилы).

Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курилах. Советский Союз присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

