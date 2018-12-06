Мадуро рассказал о заключении многомиллиардных контрактов с Москвой

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Россия и Венесуэла подписали несколько контрактов, гарантирующих инвестиции в шесть миллиардов долларов. Об этом президент Боливарианской Республики Николас Мадуро рассказал в видеоролике, опубликованном в его Twitter.

Политик поведал о подписании контрактов, связанных с повышением объемов добычи нефти и развитием горнодобывающей отрасли, в частности, добычей золота.

Помимо этого, страны договорились о поставках российской пшеницы и обслуживании вооружения Венесуэлы.

Мадуро поблагодарил Владимира Путина и российский народ. Он также анонсировал заседание совместной комиссии государств, которое пройдет в 2019 году, "чтобы продолжать развивать отношения".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Мадуро и Путин обсудят развитие торговых связей, инвестиции и актуальные международные вопросы. Кроме того, Россия намеревалась подтвердить поддержку мирного урегулированию разногласий в Венесуэле.