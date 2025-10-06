Глава Николаевской ОВА назвал "кайфовыми" условия жизни украинцев

Фото: телеграм-канал "Віталій Кім / Миколаївська ОДА"

Условия, в которых живут украинцы с начала боевых действий, лучше тех, в которых находятся люди в других странах с военными конфликтами. Таким мнением поделился глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

"Сравните, как живут в войне Афганистан, Йемен или Палестина. Извините, мы живем, кайфуя: с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны", – сказал он.

Чиновник также подчеркнул, что существует большой разрыв между жизнью в прифронтовом Херсоне и Тернополе, который находится в глубоком тылу, так как жителей этих городов волнуют разные проблемы и вопросы.

Вместе с тем Ким заявил, что 3,5 года российско-украинского конфликта эквивалентны 15 годам во Второй мировой войне "из-за ускоренного развития событий и технологий, а это значит, что люди устали гораздо больше, чем тогда".

