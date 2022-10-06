Медведев заявил, что занятые украинскими неонацистами территории будут освобождены

Фото: kremlin.ru

Россия продолжит освобождать занятые украинскими неонацистами территории Донбасса, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании Генсовета партии "Единая Россия".

"Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все ещё занятые неонацистами", – приводит РИА Новости его слова.

Политик подчеркнул, что все цели по защите россиян будут непременно достигнуты, Россия не свернет с выбранного пути.

По его словам, Россия сражается не с Украиной, которая является инструментом для достижения США и других западных стран своей цели уничтожить РФ. Медведев отметил, что для США граждане Украины – расходный материал.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что освобождение всей территории ДНР в границах 2014 года сохраняется в качестве задачи специальной военной операции.

Официальный представитель Кремля напомнил, что территория ЛНР на данный момент уже полностью освобождена.



В Кремле заявили о сохранении задачи по освобождению всей территории ДНР

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