Кабмин расширил на детей героев СССР и РФ компенсацию за оплату телефонной связи

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Правительство РФ расширило перечень граждан, которые могут получать компенсацию за расходы по оплате стационарной телефонной связи. Об этом указывается в телеграм-канале кабмина.

Компенсацию получат несовершеннолетние дети героев России, дети погибших героев РФ, кто обучается на очных отделениях вузов и еще не достигшие возраста 23 лет, а также дети героев СССР, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, ставшие инвалидами до достижения ими 18-летнего возраста.

"До сих пор такая льгота была только у вдов и родителей погибших героев", – отметили в правительстве.

Ранее ГД одобрила в первом чтении поправки в ТК РФ, по которым работодатель будет обязан возместить уволенным рабочим их неиспользованные отгулы. По закону сотрудник может взять дополнительный день для отдыха, если он работал в выходной или праздничный день. Теперь это будет учитываться при увольнении.

