В США подтвердили отправку россиянам СМС о вознаграждении за информацию

Фото: Москва 24

Посольство США в России подтвердило, что рассылка гражданам РФ СМС-сообщений с предложением предоставить информацию о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США была организована Госдепартаментом, сообщает "Газета.ру".

В посольстве указали, что администрация президента США Дональда Трампа не потерпит иностранного вмешательства в электоральные процессы и готова реагировать на возможные угрозы серьезными последствиями.

Ранее ряд СМИ сообщал, что россиянам стали приходить сообщения на телефон с предложением получить 10 миллионов долларов от США за информацию о вмешательстве в американские выборы. Отмечалось, что такого рода сообщение получил в том числе и уральский депутат.

Действия США прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова у себя на странице в Facebook. Она заявила, что американские службы таким способом бесцеремонно вмешиваются в жизнь россиян. Она выразила мнение, что эта кампания будет сопровождаться сбором персональных данных россиян.

"Уже пошли публикации в социальных сетях, в том числе на специально созданных под это дело аккаунтах, организована CМС-рассылка. И все это сопровождается тихим, но методичным сбором персональных данных", – заявила Захарова.

В ноябре в США состоятся президентские выборы. Президент США Дональд Трамп отмечал, что может проиграть на предстоящих выборах только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.

В то же время Трамп подчеркнул, что его наиболее вероятный противник на выборах Джо Байден слабее, чем Хиллари Клинтон, с которой он состязался в 2016 году.

