В США подтвердили отправку россиянам СМС о вознаграждении за информацию

20:23
Фото: Москва 24
Посольство США в России подтвердило, что рассылка гражданам РФ СМС-сообщений с предложением предоставить информацию о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США была организована Госдепартаментом, сообщает "Газета.ру".
В посольстве указали, что администрация президента США Дональда Трампа не потерпит иностранного вмешательства в электоральные процессы и готова реагировать на возможные угрозы серьезными последствиями.
Ранее ряд СМИ сообщал, что россиянам стали приходить сообщения на телефон с предложением получить 10 миллионов долларов от США за информацию о вмешательстве в американские выборы. Отмечалось, что такого рода сообщение получил в том числе и уральский депутат.
Действия США прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова у себя на странице в Facebook. Она заявила, что американские службы таким способом бесцеремонно вмешиваются в жизнь россиян. Она выразила мнение, что эта кампания будет сопровождаться сбором персональных данных россиян.
"Уже пошли публикации в социальных сетях, в том числе на специально созданных под это дело аккаунтах, организована CМС-рассылка. И все это сопровождается тихим, но методичным сбором персональных данных", – заявила Захарова.
В ноябре в США состоятся президентские выборы. Президент США Дональд Трамп отмечал, что может проиграть на предстоящих выборах только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.
В то же время Трамп подчеркнул, что его наиболее вероятный противник на выборах Джо Байден слабее, чем Хиллари Клинтон, с которой он состязался в 2016 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: