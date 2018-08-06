Япония выразила протест России из-за истребителей на Итурупе

Фото: depositphotos/denisismagilov

Япония заявила протест России в связи с сообщениями о размещении истребителей на южных Курилах, сообщает РИА Новости.

По словам генерального секретаря кабинета министров Есихидэ Суги, протест был направлен 3 августа в МИД РФ через посольство Японии в Москве.

Как писали СМИ, на прошлой неделе экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С заступили на опытно-боевое дежурство в аэропорту Ясный.

В конце июля Япония выражала протест России в связи с конфискацией телефонов у представителей делегации во время их визита на южные Курилы.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые вошли в состав СССР после Второй мировой войны.

Москва подчеркивает, что российский суверенитет над южными Курилами имеет международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.