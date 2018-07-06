Путин следит за реакцией на изменение пенсионного законодательства – Песков

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин осведомлен о дискуссии по параметрам изменения пенсионного законодательства. По его словам, российский лидер обладает объективной информацией.
"Вы знаете, он никогда не ограничивается только принятием сухих отчетов ведомств и всегда накладывает это на иные источники информации, поэтому в этом плане никаких сомнений быть не должно", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России несколько раз отмечал, что предложение повысить пенсионный возраст является инициативой правительства, а Путин в обсуждении не участвует.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил обеспечить занятость россиян предпенсионного возраста. Меры по содействию занятости россиян в возрасте и повышению их квалификации разработают Минтруд совместно с Минфином.
В России пенсионный возраст для мужчин увеличится до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. Увеличение порога будет происходит постепенно. Законопроект предусматривает период для адаптации бизнеса и населения к новым правилам и срокам выхода на пенсию до 2034 года.
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