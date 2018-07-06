Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

Фото: AP/Presse und Informationsamt der Bundesregierung/Steffen Kugler

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что само планирование предстоящей встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки – позитивный факт на фоне конфликтных отношений двух государств, передает РИА Новости.

"Любая встреча России и США играет особую роль", – добавил Песков, комментируя сообщение Трампа о том, что он готов к встрече с российским коллегой "всю жизнь".

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле пояснили, что президенты в формате тет-а-тет обсудят возможности дальнейшего развития отношений между странами и актуальную международную повестку.