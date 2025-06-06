Посол Верченко посоветовал воздержаться от поездок в Боливию

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Россиянам лучше отказаться от поездок в Боливию в ближайшие дни из-за обострившихся протестов в этой латиноамериканской стране. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Боливии Дмитрия Верченко.

Дипломат добавил, что на сегодня в Боливии также возможна дезорганизация транспортной системы из-за потенциальных перекрытий автомагистралей и нарушений в расписании авиарейсов.

"На сегодняшний день сообщений о пострадавших среди находящихся в стране россиян нам не поступало. Тем не менее посольство рекомендует всем соотечественникам внимательно отслеживать происходящее и сохранять бдительность", – добавил посол.

По данным российской дипмиссии, на третий день протестов, 4 июня, сторонники бывшего президента Эво Моралеса перекрыли дороги в 20 пунктах, которые находятся в департаменте Кочабамба – там сейчас расположена штаб-квартира Моралеса.

В октябре прошлого года на Моралеса было совершено покушение: машина, в которой находился бывший глава государства, была обстреляна. В результате произошедшего у водителя пошла из головы кровь, а сопровождавшие Моралеса пассажиры пригнулись и попытались спрятаться от огня.

Позже экс-президент Боливии объявил голодовку, требуя от действующих властей переговоров. Он также призвал своих сторонников разблокировать дороги.