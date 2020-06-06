Польша утвердила тариф на транзит газа по своему участку "Ямала" в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Управление по регулированию энергетики Польши утвердило тариф на прокачку газа по польскому участку трубопровода "Ямал – Европа". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"5 июня 2020 года президент Управления по регулированию энергетики утвердил тарифы для двух передающих компаний – Gaz-System и EuRoPol GAZ", – говорится в сообщении.

Тариф для Gaz-System на вход газа в польскую газотранспортную сеть повышен на 10–13%. Отмечается, что ставки в точках входа увеличатся на 0,1%.

В компании пояснили, что повышение ставок произошло в результате стратегических инвестиций от оператора Gaz-System.

Для EuRoPol GAZ из-за новых тарифов увеличатся средние платежи за услуги по транспортировке газа с высоким содержанием метана на 16,5%. Тарифы утверждены сроком по 31 декабря 2021 года.

Срок действия между РФ и Польшей по транзиту газа истек 17 мая. В связи с этим ресурсы, поступавшие по газопроводу "Ямал – Европа", постепенно уменьшались. Теперь поступление газа в Германию происходит на базе аукционов, которые проводятся оператором газотранспортной сети Польши.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский отмечал, что страна надеется на сохранение объемов поставок российского газа через ее территорию.

Ранее газопровод был освобожден от исполнения правил по Газовой директивы Европейского союза. Отсчет действия 20-летнего исключения начался с 12 декабря 2019 года.