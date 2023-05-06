ВСУ подорвали в Артемовске несколько зданий в зоне своего сосредоточения – Пригожин

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

ВСУ в Артемовске подорвали несколько зданий на территории своего сосредоточения, передает телеграм-канал пресс-службы основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По его словам, российские бойцы продолжают штурм.

"Противник взорвал несколько зданий в центре так называемого гнезда, которое они удерживают, это комплекс высокоэтажных зданий", – заявил Пригожин.

Основатель группы добавил, что "вагнеровцы" продолжат штурм города до 00:00 10 мая. За субботу, 6 мая, бойцы смогли продвинуться до 170 метров, добавил Пригожин. Под контролем Киева остается 2,42 квадратных километра, рассказал он.

Ранее Пригожин заявил, что подразделения ЧВК покинут Артемовск 10 мая из-за нехватки боеприпасов и больших потерь. Позиции планируется передать Вооруженным силам РФ.

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