Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России за прошедшие сутки улучшили свое положение по переднему краю на краснолиманском направлении, отразив две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ были отражены возле села Ямполовка ДНР. ВС РФ также нанесли удары по живой силе и технике противника в районе Торского и Серебрянки ДНР. Потери ВСУ за день на данном направлении составили до 240 военных, три боевые бронемашины, 4 автомобиля и САУ "Акация".



Подразделения российской армии на донецком направлении за сутки отразили 7 атак противника, нанеся поражение по местам скопления ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Новгородского, Георгиевки и Катериновки. Также ВС РФ заняли здесь более выгодные рубежи и позиции. Общие потери украинских войск составили до 290 солдат, две БМП и три автомобиля

Российские войска также улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, отразив 2 атаки противника и нанеся удары по скоплению живой силы и технике ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области.

"Потери противника составили до 195 военнослужащих, танк и два автомобиля", – уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Днем ранее подразделения ВС РФ также заняли более выгодные позиции на донецком направлении, нанеся удары в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка. За прошедший январь российская армия освободила села Веселое, Крахмальное и Табаевка.

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