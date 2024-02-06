В ЛНР нашли документы о намеренном уничтожении Киевом лесов в Донбассе – СМИ

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили документы, которые подтверждают специальное уничтожение властями Киева лесов Донбасса летом и осенью 2020 года. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как сообщает источник, бумаги нашли в прокуратуре города Северодонецка. В них якобы присутствуют факты и доказательства, указывающие на то, что с помощью поджогов украинские власти хотели намеренно утаить массовую вырубку деревьев и продажу их зарубежным структурам. Эту информацию подтверждают и местные жители.

"Они (неизвестные люди. — Прим. ред.) брали пластиковые бутылки и подвешивали на сосны, потому что люди видели, когда лес горел, как клубнями выкатывались оттуда огненные шары (которые могли образоваться в результате горения бензина. – Прим. ред.)", – уточнил один из жителей села Боровского Виталий.

Некоторые сообщали и о нескольких взрывах в разных точках этого леса, несмотря на то, что тогда там не проводились бои. При этом издание со ссылкой на звонки людей диспетчерам сообщает, что пожарным в первые сутки специально не разрешали тушить ни дома, ни леса.

По данным найденных документов, в пожарах погиб 21 человек, а более 600 пострадали. Сам ущерб оценивается в десятки миллионов гривен.

В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник ввел в нескольких районах республики режим ЧС из-за подъема талых и грунтовых вод, которые происходили из-за массовых вырубок леса и пожаров в 2020 году. Хвойные леса являлись естественной дренажной системой, которые вырубили и сожгли.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия поразила объекты военно-промышленного комплекса Украины, нанеся по ним удар высокоточным оружием большой дальности. В ведомстве уточнили, что ударам подверглись объекты, которые производят ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества.



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