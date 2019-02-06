Трамп рассказал о создании новейшей системы ПРО в США

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Вашингтон занимается созданием новой современной системы противоракетной обороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего ежегодного послания "О положении страны" перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

"В течение последних двух лет мы начали полномасштабное восстановление вооруженных сил США", – сказал он, передает ТАСС.

Глава Белого дома также напомнил, что в 2018 году бюджет Пентагона составил около 700 миллиардов долларов, а в 2019 году – около 716 миллиардов долларов. При этом Трамп заверил, что его администрация "никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов".

Ранее сообщалось, что США приступили к производству первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2.

W76-2 производятся на предприятии Pantex в Техасе, они разработаны на базе W76-1, предназначенной для баллистических ракет Trident II, которые установлены на стратегических подводных лодках класса "Огайо". В распоряжении Пентагона 14 таких ракетоносцев.

Осенью 2018 года специальная комиссия по стратегии национальной обороны, созданной по указанию американского Конгресса, представила доклад, в котором говорилось о том, что США рискуют потерпеть поражение в случае конфликта с РФ или КНР, военное превосходство страны находится на опасном уровне.