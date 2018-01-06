Поклонская ответила на вопрос о гражданстве

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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала слова представителя Верховной рады Украины о своем гражданстве.

"Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно − России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался", − подчеркнула Поклонская на своей странице на Facebook. Как передает РИА Новости, по мнению депутата Госдумы, "народы России и Украины неделимы". Поклонская также посоветовала депутатам Верховной Рады разобраться, в первую очередь, с их собственным американским гражданством.

Ранее депутат Рады Сергей Лещенко заявил, что Поклонская до сих пор может оставаться гражданкой Украины. Как пояснил Лещенко, хотя Поклонская могла стать депутатом Госдумы РФ, только предварительно получив российский паспорт, миграционная служа Украины не располагает письменными доказательствами того, что Поклонская нарушила закон о гражданстве.