В Раде пояснили, почему Поклонскую не лишили гражданства Украины

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Депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую не лишили гражданства Украины. Таково решение Государственной миграционной службы страны, сообщил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

Как пояснил депутат Рады, передает РИА Новости, Поклонская могла стать депутатом российского парламента, лишь получив паспорт РФ. Однако, отметил Лещенко, в ответ на его запрос Миграционная служба Украины в официальном письме сообщила ему, что у ведомства нет документального подтверждения об этом, чтобы поставить вопрос об лишении Поклонской украинского гражданства.

"У них нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!" − заявил Лещенко.

Уточняется, что Наталья Поклонская работала в органах украинской прокуратуры в период с 2002 по 2014 год, а затем возглавила прокуратуру республики Крым. В 2016 году Поклонская стала депутатом Госдумы РФ.

В 2016 году в отношении Поклонской Генпрокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело о госизмене. При этом сама Поклоннская считает расследование против нее политическим.