Депутат ГД Шолохов поддержал учреждение в России Дня артиста

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов поддержал предложение Союза театральных деятелей России по учреждению в стране Дня артиста.

По его словам, у каждой профессии может быть "свой" день, у артистов в том числе. При этом он не будет считаться государственным праздником, то есть претендовать на выходной день и соответствующие события.

"Но как признание существования значимой профессии, безусловно, такое может быть", – отметил Шолохов в беседе с Агентством "Москва".

Журналисты ранее писали, что в Союзе театральных деятелей РФ предложили учредить в стране День артиста и отмечать его 17 января – в день рождения Константина Станиславского.

Между тем в России хотят законодательно закрепить практику, по которой созданный искусственным интеллектом (ИИ) контент не подлежит монетизации и не охраняется авторскими правами. Созданные ИИ произведения с использованием образов известных артистов приводят к убыткам в размере почти 3,5 миллиарда рублей в год.

По оценкам рыночных экспертов, ИИ представляет из себя механизм, а в российском законодательстве установлена презумпция охраноспособности. По их словам, действующее регулирование предполагает правовую охрану объекта, который был создан с участием человека и его творческого вклада, куда входят также технические средства.