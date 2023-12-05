ГД прекратила полномочия депутата Блоцкого

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

Госдума прекратила полномочия депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) с 4 декабря на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий. Об этом пишет РИА Новости.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин ранее сообщал, что решение о замещении вакантного мандата Блоцкого будет принято в первой половине декабря.

До этого Госдума проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов фракции ЛДПР Василия Власова и фракции "Справедливая Россия – За правду" Вадима Белоусова.

В СМИ указывалось, что причиной являются прогулы. Сам Власов эти обвинения отрицает.

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