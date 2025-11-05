Фото: youtube.com/ElUniversalMex

Неизвестный мужчина попытался поцеловать президента Мексики Клаудию Шейнбаум, когда та встречалась с жителями Мехико (столица страны. – Прим. ред.). Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

На появившихся в Сети кадрах видно, как мужчина приобнял Шейнбаум, а после попытался поцеловать. Однако президент, заметив действия неизвестного, спокойно отодвинула от себя его руки, повернулась к нему и улыбнулась.

При этом, как указали журналисты, охрана Шейнбаум не сразу обратила внимание на данный инцидент. Это происшествие вызвало опасения у граждан по поводу защищенности политиков.

Ранее мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо был убит при вооруженном нападении. По данным СМИ, инцидент произошел на городской площади во время празднования Дня мертвых, которое проходит ежегодно 1 и 2 ноября.

Мансо выступил с речью, после чего раздалось около пяти выстрелов. От полученных травм он скончался в больнице. По обвинению в нападении были задержаны два человека, еще один – убит.

Журналисты отметили, что мэр критиковал подход Шейнбаум к борьбе с организованной преступностью, в том числе с наркокартелями.

