Prothom Alo: парламент Бангладеш будет распущен

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Парламент Бангладеш будет распущен, чтобы сформировать временное правительство после ухода в отставку на фоне протестов премьер-министра Шейх Хасины. Об этом пишет издание Prothom Alo.

Такое решение принял президент страны Шахабуддин Чуппу по итогам встречи с политическими партиями, представителями военных и гражданского общества.

По информации газеты Business Standard, в результате протестов в стране погибли как минимум 110 человек. Наибольшее число жертв, по данным журналистов, зафиксировано в столице – Дакке. Там скончался 71 человек.

Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной акции несотрудничества с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Позднее протестные акции переросли в беспорядки.

