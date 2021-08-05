Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук

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Умер политик Евгений Марчук, в прошлом занимавший пост премьер-министра Украины. Об этом сообщила его жена Лариса Ившина, передает RT.

Марчуку было 80 лет. По словам супруги, причиной смерти стала остановка сердца.

Евгений Марчук работал в должности председателя Службы безопасности Украины с 1991 по 1994 год. С 1995 по 1996 год он возглавлял правительство страны.

В марте 2021 года скончался первый глава министерства иностранных дел Украины Анатолий Зленко. Экс-политику было 83 года.