Скончался режиссер Александр Аравин

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Режиссер Александр Аравин скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"На 64-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Аравина Александра Львовича. <...> Приносим соболезнования родным и близким Александра Львовича", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на счету Аравина более 30 работ в качестве режиссера и сценариста. Он режиссировал такие сериалы, как "Каменская-4", "Московские окна", "Тайга. Курс выживания", "Лучший город земли", "Красная капелла", "Лекарство против страха", и другие.
В 1993 году Аравин окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерской Александра Кайдановского, а спустя год состоялся его дебют с полнометражной лентой "Письма в прошлую жизнь".
Ранее в возрасте 71 года ушел из жизни заслуженный артист РФ Анатолий Рудаков. Незадолго до этого он заразился коронавирусом.
Рудаков снялся в таких картинах, как "Жизнь Клима Самгина", "Шерлок Холмс", "В поисках капитана Гранта", "Елки 1914", "Мастер и Маргарита", и других.
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