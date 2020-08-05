Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед в 2021-2023 годах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Минфин предложил снизить расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
Так, согласно плану Минфина, затраты на Госдуму необходимо сократить на 2,9% в 2021 году (они составят 12,7 миллиарда рублей), на 4,5% в 2022 году (12,1 миллиарда) и на 2% в 2023 году (12,4 миллиарда).
Что касается Совфеда, то в 2021 году предлагается урезать расходы на его содержание на 3%, то есть, на 217 миллионов рублей. В 2022 году предусмотрено уменьшение затрат на 4,6% (минус 338 миллионов), в 2023 – на 2,4% (минус 178 миллионов).
Таким образом, общие ежегодные расходы на Совфед составят около 7 миллиардов рублей в 2021-2023 годы. Предложенными мерами Минфин планирует сэкономить 1,9 миллиарда рублей.
Также ведомство предложило уменьшить затраты на Счетную палату на 2,5% в 2021 году (они составят 4,79 миллиарда рублей). В 2022 году Минфин планирует сокращение расходов на содержание ведомства на 4,8% (4,83 миллиарда), в 2023 году – на 2,9% (4,92 миллиарда).
Ранее Минфин выдвинул инициативу, согласно которой расходы на содержание на деятельность президента и его администрации могут увеличить в 2021-2023 годы.
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