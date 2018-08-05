На Украине после крестного хода "потеряли" Петра Порошенко

Фото: ТАСС/Петр Сивков
Украинские СМИ выясняют местоположение президента страны Петра Порошенко, сообщает РИА Новости.
Порошенко не вышел на работу в начале недели после крестного хода, приуроченного к 1030-летию Крещения Руси.
По данным некоторых СМИ, лидер Украины мог отправиться на свою виллу в Испании или яхту у берегов Сардинии.
Не исключен вариант, что Порошенко отдыхает на родине в условиях повышенной секретности.
Ранее делегация Константинопольского патриархата передала Порошенко послание патриарха Варфоломея, в котором сообщается о намерении даровать украинской церкви автокефалию.