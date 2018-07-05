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В мире

5 июля, 19:25

РФ предложила спортивным организациям не проводить мероприятия в США из-за виз

политика спорт

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия предложила международным спортивным организациям воздержаться от проведения спортивных мероприятий в США из-за визовой политики Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику", – цитирует ее "Р-Спорт".

Российские спортсмены не могут получить визы, несмотря на наличие приглашений на соревнования, что является очевидной дискриминацией атлетов и страны, пояснила Захарова.

По ее мнению, продолжение подобного поведения со стороны США приведет к изоляции страны в спортивном мире. Представитель МИД отметила, что отношение видят все участники соревнований, в будущем такие проблемы могут возникнуть у спортсменов из других стран.

Аналогичные проблемы российское внешнеполитическое ведомство отмечало в марте 2018 года. Тогда визы не смогли получить члены сборной РФ по вольной борьбе, направлявшиеся на соревнования в США. В диппредставительстве страны проволочку объяснили нехваткой кадров для оперативной выдачи виз.

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