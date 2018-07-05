Политолог оценил заявление Скотланд-Ярда об отравлении в Эймсбери

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Заявление Скотланд-Ярда об отравлении двух человек нервно-паралитическим веществом в Эймсбери прокомментировал политолог Александр Асафов.

Эксперт напомнил, что сначала СМИ написали об отравлении людей неизвестным наркотиком, что "типично для стран Европы и США, где бушует опиоидная эпидемия". Однако после того, как выяснилось, что инцидент произошел рядом с Солсбери, начались разговоры о "Новичке". "Ни одно из изданий не пишет о том, что недалеко от места находится крупнейшая в Европе химическая лаборатория Портон-Даун, в которой проводятся исследования таких препаратов, образцов военно-химического оружия", – подчеркнул Асафов в беседе с RT

По словам политолога, это отравление "будет вынесено на уровень политического истеблишмента", так как дело Скрипалей "не выполнило своих задач". Эксперт выразил недоумение по поводу того, что близость к Эймсбери крупнейшей химлаборатории, "никому не приходит в голову". Он предположил, что это отравление будут активно обсуждать в британской прессе, как и ранее инцидент со Скрипалями.

4 июля в Скотланд-Ярде заявили, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". По данным полиции, они находятся в критическом состоянии. В канцелярии премьер-министра Терезы Мэй сообщили, что в связи с этим инцидентом глава британского МВД Саджид Джавид проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.